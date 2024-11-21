Спикер МИД Украины потроллил Захарову

ukru
Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 86661 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 109252 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 121912 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 135098 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 143813 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 145860 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 208934 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 200758 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 122948 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 192138 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 157974 просмотра
Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

 • 116987 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

 • 116409 просмотра
Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

 • 63819 просмотра
«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

15:25 • 52924 просмотра
Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

16:37 • 25693 просмотра
публикации
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 162975 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 208933 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 167790 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 200757 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 192137 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

18:23 • 15220 просмотра
Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

16:38 • 25376 просмотра
Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

16:37 • 25693 просмотра
«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

15:25 • 52924 просмотра
Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

 • 63819 просмотра
Актуальное
Спикер МИД Украины потроллил Захарову

Спикер МИД Украины потроллил Захарову

Киев  •  УНН

 • 5548 просмотра

Георгий Тихий иронично прокомментировал ситуацию с телефонным звонком Марии Захаровой, во время которого ей запретили говорить о ракетном ударе по Днепру.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий потроллил свою российскую коллегу Марию Захарову, которой во время брифинга поступил приказ не комментировать удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, передает УНН.

"У меня есть телефон, но мне никто не звонит во время брифингов. Во-первых, потому что у нас свободная страна, никто не рассказывает ничего, а во-вторых, потому что мы сообщаем правдивые факты и нас не надо координировать как соврать сегодня, чтобы это не противоречило тому, как мы соврали вчера", - сказал Тихий во время брифинга намекая на ситуацию с Захаровой.  

Контекст

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова во время брифинга для прессы ответила на вызвавший резонанс телефонный звонок. Неизвестный абонент запретил ей комментировать удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

В Воздушных силах ВСУ сообщалось, что россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.

В МИД Украины заявляли, что сейчас Украина ожидает результатов выводов относительно того, каким типом новой ракеты армия рф сегодня нанесла удар по Украине. 

Тихий отмечал, что если подтвердится использование кремлем именно межконтинентальной баллистической ракеты, то можно будет констатировать, что путинская россия деградировала до состояния Северной Кореи. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина