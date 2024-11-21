Спикер МИД Украины потроллил Захарову
Киев • УНН
Георгий Тихий иронично прокомментировал ситуацию с телефонным звонком Марии Захаровой, во время которого ей запретили говорить о ракетном ударе по Днепру.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий потроллил свою российскую коллегу Марию Захарову, которой во время брифинга поступил приказ не комментировать удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, передает УНН.
"У меня есть телефон, но мне никто не звонит во время брифингов. Во-первых, потому что у нас свободная страна, никто не рассказывает ничего, а во-вторых, потому что мы сообщаем правдивые факты и нас не надо координировать как соврать сегодня, чтобы это не противоречило тому, как мы соврали вчера", - сказал Тихий во время брифинга намекая на ситуацию с Захаровой.
Контекст
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова во время брифинга для прессы ответила на вызвавший резонанс телефонный звонок. Неизвестный абонент запретил ей комментировать удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.
В Воздушных силах ВСУ сообщалось, что россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.
В МИД Украины заявляли, что сейчас Украина ожидает результатов выводов относительно того, каким типом новой ракеты армия рф сегодня нанесла удар по Украине.
Тихий отмечал, что если подтвердится использование кремлем именно межконтинентальной баллистической ракеты, то можно будет констатировать, что путинская россия деградировала до состояния Северной Кореи.