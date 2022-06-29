Спикер Конгресса США Пелоси причастилась в Ватикане на фоне дебатов об абортах

КИЕВ. 29 июня. УНН. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась в среду с Папой Франциском и приняла причастие во время папской мессы в базилике Святого Петра, говорят свидетели, несмотря на ее позицию в поддержку права на аборт. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.