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Спикер Конгресса США Пелоси причастилась в Ватикане на фоне дебатов об абортах

Киев • УНН

 • 102773 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась в среду с Папой Франциском и приняла причастие во время папской мессы в базилике Святого Петра, говорят свидетели, несмотря на ее позицию в поддержку права на аборт. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.

Детали

Пелоси присутствовала на утренней мессе, посвященной праздникам святых Петра и Павла, во время которой Франциск вручил шерстяной паллиум новопосвященным архиепископам. По словам двух людей, которые были свидетелями этого момента, она сидела в VIP-дипломатической части базилики и принимала причастие вместе с остальными прихожанами.

Домашний архиепископ Пелоси, архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне, заявил, что больше не позволит ей причащаться в своей епархии из-за ее поддержки права на аборт. Консерватор Кордилеоне заявил, что Пелоси должна либо отказаться от своей поддержки абортов, либо прекратить публично говорить о своей католической вере.

Пелоси не сделала ни того, ни другого. Она назвала недавнее решение Верховного суда США, отменяющее конституционную защиту абортов, «возмутительным и неистовым» решением, отвечающим «темной и крайней цели Республиканской партии — лишить женщин права принимать собственные решение о репродуктивном здоровье».

Пелоси встретилась с Франциском в среду перед мессой и получила благословение, по словам одного из участников.

Контекст

Папа Франциск решительно поддержал протест церкви против абортов.

В прошлом году президент Джо Байден, еще один католик, также поддерживающий право на аборт, после встречи с Франциском сказал, что понтифик приказал ему продолжать принимать причастие.

Ватикан не вынес решения по вопросу о причастии и политиках, поддерживающих аборты, хотя внутренний канонический закон церкви свидетельствует, что людям, находящимся в ситуации постоянного греха, не следует разрешать причащаться. Он также выпустил руководящие принципы поведения католиков в политической жизни, призывая их соблюдать принципы, соответствующие церковной доктрине.

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