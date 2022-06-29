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Спікер Конгресу США Пелосі причастилася у Ватикані на тлі дебатів про аборти

Спікер Конгресу США Пелосі причастилася у Ватикані на тлі дебатів про аборти

Київ • УНН

 • 102774 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілася в середу з Папою Франциском і прийняла причастя під час папської меси у базиліці Святого Петра, кажуть свідки, незважаючи на її позицію на підтримку права на аборт. Про це УНН пише з посиланням на ABC News.

Деталі

Пелосі була присутня на ранковій месі, присвяченій святам святих Петра та Павла, під час якої Франциск вручив вовняний паліум новопосвяченим архієпископам. За словами двох людей, які були свідками цього моменту, вона сиділа у VIP-дипломатичній частині базиліки та приймала причастя разом із рештою парафіян.

Домашній архієпископ Пелосі, архієпископ Сан-Франциско Сальваторе Корділеоне, заявив, що більше не дозволить їй причащатися у своїй єпархії через її підтримку права на аборт. Консерватор Корділеоне заявив, що Пелосі має або відмовитися від своєї підтримки абортів, або припинити публічно говорити про свою католицьку віру.

Пелосі не зробила ні того, ні іншого. Вона назвала недавнє рішення Верховного суду США, яке скасовує конституційний захист абортів, «обурливим і несамовитим» рішенням, яке відповідає «темній та крайній меті Республіканської партії — позбавити жінок права приймати власні рішення щодо репродуктивного здоров'я».

Пелосі зустрілася з Франциском у середу перед месою і отримала благословення, за словами одного з учасників.

Контекст

Папа Франциск рішуче підтримав протест церкви проти абортів.

Минулого року президент Джо Байден, ще один католик, який також підтримує право на аборт, після зустрічі з Франциском сказав, що понтифік наказав йому продовжувати приймати причастя.

Ватикан не виніс рішення щодо питання про причастя та політиків, які підтримують аборти, хоча внутрішній канонічний закон церкви свідчить, що людям, які перебувають у ситуації постійного гріха, не слід дозволяти причащатися. Він також випустив керівні принципи поведінки католиків у політичному житті, закликаючи їх дотримуватись принципів, які відповідають церковній доктрині.

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