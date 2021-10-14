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Спикер КМЭФ-2021 Константин Ефименко: пандемия научила, что нам следует полагаться на себя и развивать свою науку и медицину

Киев  •  УНН

 • 26076 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. В пятницу, 8 октября, в рамках второго дня Киевского международного экономического форума состоялась дискуссия “Welcome to the Health-care Revolution”. Ее участниками стали специалисты по общественному здоровью, страховой сфере, руководители ведущих фармацевтических компаний, передает УНН.

Детали

Ключевые вопросы, которые они обсудили — как стало возможным такое быстрое изобретение вакцины от ковид, какие у этого могут быть последствия, и что мы поняли, как внедрять инновации в связи с этим?

Модератор встречи, редактор международного отдела журнала The Economist Роберт Гест отметил, что сейчас здравоохранение является едва ли не самой важной отраслью в мире. Пандемия ковид дала ей огромный импульс и ускорила другие разработки. Например, ВОЗ на днях рекомендовала к широкому применению первую вакцину от малярии, на разработку которой ушло 30 лет. В то же время пандемия “подсветила” очень серьезные проблемы в области — как в мировом масштабе, так и в Украине в частности.

Президент фармацевтической компании Biopharma Константин Ефименко сказал, что с появлением вакцин в конца 2020 года мы поняли две вещи. Первая — пандемия ускоряет появление вакцин и развитие технологий. И ЕС и США как два наиболее серьезных регулятора могут отойти от любых норм и ускорить это ради спасения человечества.

“Некоторые вещи ускоряются не в 1 год, не на 5, а на 15 лет. Мы получили вакцины Pfizer и Moderna. Это не традиционные вакцины на убитых вирусах, а новые — на матричных РНК. Над этим человечество работало три десятка лет, но сейчас произошло первое применение вакцин с матричной РНК на людях. Другие вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson — это вакцины типа аденовирусный вектор. Они также известны, но большого приложения ранее не получали. То есть, доклинические и клинические испытания, которые длятся от 10 до 15 лет, завершились буквально за полгода. И мы видим, что FDA и EMA закрыли на это глаза и выпустили их. И в этом мы видим положительные моменты — это может открыть новые технологии по вакцинам”, — сказал Ефименко.

Второй вывод Ефименко касается непосредственно Украины: такие страны, как Украина, должны заботиться о себе самостоятельно.

“Блага распределены неравномерно и Украина получила вакцины последней. В 2020 году у нас вообще не было вакцин и в этом году тоже. Наши коллеги из различных международных организаций часто рассказывали: „Вам не нужно строить свою индустрию, свои заводы, потому что мы вас обеспечим“. Однако мы видим, что вакцину получили последний раз. И представитель UNICEF в Украине сейчас снова говорит, что зачем нам развивать свою индустрию, готовить производство вакцин, если есть свободных 30 млн доз вакцин и их нам завезут. Но мы видим, что нам следует полагаться на себя и развивать свою науку и медицину”, — подытожил Ефименко.

Добавим

С Константином Ефименко согласилась руководитель отдела эффективности систем здравоохранения в Генеральном департаменте по вопросам охраны здоровья и безопасности пищевых продуктов Европейской Комиссии Майя Мэтьюс. По ее мнению, пандемия дала огромный толчок развитию медицины, в частности цифровой. В то же время она подсветила слабые места.

“Нам надо смотреть дальше — как мы можем использовать телемедицину, механизм информирования, использовать эпидемиологическую информацию. Также пандемия подчеркнула слабые места системы здравоохранения, например, нехватку квалифицированных специалистов. Во многих странах из-за этого не было возможности быстро мобилизовать нужное количество медицинских работников. Кадры — не гибкие и недоступны все время. И пандемия показала важность общественного здоровья — важность систем диагностирования, отслеживания диагнозов и постоянного контроля своего здоровья. Все это требует больших инвестиций”, — сказала Мэтьюс.

Также участники дискуссии задались вопросом, как побудить людей вакцинироваться? Ведь в Украине, например, это стало проблемой: вакцины есть, а люди относятся к ним скептически. Исполнительный директор по обслуживанию пациентов в сфере сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний в Novartis Томас Хеч сказал, что “мягким давлением” в этом может быть требование пройти вакцинацию или иметь ПЦР тест, если люди хотят ходить, например, в рестораны. Потому что речь не только о собственной безопасности, но и о безопасности окружающих.

Интересное мнение высказал генеральный директор Cigna Europe Арджан Тоор. Он отметил, что сейчас мир пересматривает понятия “здоровье”. Он пояснил, что многие люди во время пандемии пострадали не от самого ковида, а из-за увеличения уровня стресса, тревожности, одиночества, нехватки возможности заниматься спортом. “Это очень повлияло на благополучие и здоровье людей. Один из наших отчетов показал, что 70% людей очень сильно переживают из-за вреда своему ментальному здоровью, нанесенного общей ситуацией. Поэтому следует говорить не только о физическом здоровье, но и о „сплошном здоровье“ человека”, — сказал Арджан Тоор.

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