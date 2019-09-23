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Спикер Госдумы РФ: в Украине должны решаться вопросы защиты прав нацменьшинств и верующих

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Применяемый “бывшей киевской властью подход „разделяй и властвуй“ будет непросто преодолеть новым руководителям Украины”, решил заявить председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Когда мы говорим о перспективах — вы задали вопрос, что будет меняться, — время, наверное, покажет, какие шаги будет делать новое руководство Украины”, — сказал Володин в понедельник на встрече со спикером Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Председатель Госдумы отметил, что на его взгляд, в первую очередь, в Украине должны решаться вопросы “защиты прав национальных меньшинств, защиты прав верующих, которые также представлены различными течениями”. “На мой взгляд, это будет все очень непросто, проблемы будут решаться не быстро в силу того, что изначально США уготовили этой стране, народу, роль совершенно иную — создать напряжение в центре Европы, пытаясь через это ослабить страны, создать проблемы между некогда единым народом”, — сказал Володин.

В отношении народа Украины якобы “был применен принцип „разделяй и властвуй“, принцип который используется в политике”, заметил председатель Госдумы. Он добавил, что, однако “этот принцип рано или поздно вернется к тем, кто его использует”. “Со своей стороны считаем необходимым сделать все для нормализации ситуации, поддерживаем реализацию „минских договоренностей“, но без действий украинских властей эту проблему не решить”, — добавил Володин.

Таким образом спикер Думы ответил на вопрос Кевера, который попросил Володина поделиться его ожиданиями от смены власти в Киеве. При этом глава Нацсобрания сообщил, что “ситуация в Украине негативно повлияла на экономику Венгрии, так же как и на венгерских соотечественников, которые проживают в Украине и подвергаются рестрикциям со стороны украинских властей”. Володин в этой связи отметил, что, в частности, в Украине были якобы нарушены права на изучение родного языка. Спикер Думы считает такой подход недопустимым, какая бы не была его политическая целесообразность в рамках Совета Европы. “На черное необходимо говорить “черное”, на белое — “белое”, — считает Володин.

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