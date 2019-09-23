Спікер Держдуми РФ: в Україні повинні вирішуватися питання захисту прав нацменшин і вірян

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Застосовуваний “колишньої київською владою підхід „розділяй і володарюй“ буде непросто подолати новим керівникам України”, вирішив заявити голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Коли ми говоримо про перспективи — ви задали питання, що буде змінюватися, — час, напевно, покаже, які кроки буде робити нове керівництво України”, — сказав Володін в понеділок на зустрічі зі спікером нацзборів Угорщини Ласло Кевером в рамках IV Наради спікерів парламентів країн Євразії.

Голова Держдуми зазначив, що на його погляд, в першу чергу, в Україні повинні вирішуватися питання “захисту прав національних меншин, захисту прав віруючих, які також представлені різними течіями”. “На мій погляд, це буде все дуже непросто, проблеми будуть вирішуватися не швидко в силу того, що спочатку США підготували цій країні, народу, роль зовсім іншу — створити напругу в центрі Європи, намагаючись через це послабити країни, створити проблеми між колись єдиним народом”, — сказав Володін.

Відносно народу України нібито “був застосований принцип „розділяй і володарюй“, принцип який використовується в політиці”, зауважив голова Держдуми. Він додав, що, однак “цей принцип рано чи пізно повернеться до тих, хто його використовує”. “Зі свого боку вважаємо за необхідне зробити все для нормалізації ситуації, підтримуємо реалізацію „мінських домовленостей“, але без дій української влади цю проблему не вирішити”, — додав Володін.

Таким чином спікер Думи відповів на питання Кевера, який попросив Володіна поділитися його очікуваннями від зміни влади у Києві. При цьому глава нацзборів повідомив, що “ситуація в Україні негативно вплинула на економіку Угорщини, так само як і на угорських співвітчизників, які проживають в Україні і зазнають рестрикцій з боку української влади”. Володін в зв’язку з цим зазначив, що, зокрема, в Україні були нібито порушені права на вивчення рідної мови. Спікер Думи вважає такий підхід неприпустимим, яка б не була його політична доцільність в рамках Ради Європи. “На чорне необхідно говорити “чорне”, на біле — “біле”, — вважає Володін.

Як писав УНН, у РФ відреагували на відмову української делегації їхати у ПАРЄ.

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