У РФ відреагували на відмову української делегації їхати у ПАРЄ: на зло мамі вуха відморожу

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Відмова української делегації від участі в майбутній в жовтні осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) “схожий на демарш і шантаж, це ситуація з розряду на зло мамі відморожу вуха”. Таку думку в бесіді з кореспондентом російського агентства ТАСС в суботу висловив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише УНН.