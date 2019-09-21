У РФ відреагували на відмову української делегації їхати у ПАРЄ: на зло мамі вуха відморожу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Відмова української делегації від участі в майбутній в жовтні осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) “схожий на демарш і шантаж, це ситуація з розряду на зло мамі відморожу вуха”. Таку думку в бесіді з кореспондентом російського агентства ТАСС в суботу висловив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише УНН.
“Заява глави зовнішньополітичного комітету Верховної ради Богдана Яременка про відмову української делегації від участі в осінній сесії ПАРЄ виглядає як демарш і спроба шантажу. Аргументація не витримує критики”, — вирішив Слуцький.
За його словами, українські депутати нібито “продовжують займатися підміною понять і спотворювати всю інформаційну картину, називаючи прийняті на червневій сесії поправки про рівноправність всіх національних делегацій, на яких, зокрема, наполягала Росія, “порушенням принципів Асамблеї”. “Таким способом, „довіру до ПАРЄ“ точно не повернути”, — констатував глава комітету.
Слуцький також заявив, що на жовтневій сесії очікується багато подій. Наприклад, очікуються ювілейні заходи з нагоди 70-ої річниці Ради Європи, а також виступ президента Франції Еммануеля Макрона з подальшою дискусією на пленарному засіданні.
“Франція — одна з країн — учасниць нормандського формату. І дуже дивно, що українські депутати відмовляються від прямої можливості задати питання, в тому числі і щодо врегулювання на Донбасі. „На зло мамі вуха відморожу“, інакше не скажеш. Ми можемо тільки шкодувати в зв’язку з такою деструктивною позицією”, — резюмував парламентарій.
Раніше УНН повідомляв, що делегація України не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.