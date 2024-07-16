В Броварах коммунальщики расставили поилки с водой для животных, чтобы они меньше страдали от жары. Об инициативе по поддержке братьев наших меньших сообщил в своем tg-канале городской голова Броваров Игорь Сапожко.

По его словам поилки расставили в парках и скверах города, а также на некоторых придомовых территориях.

Благодарен работникам КП "Бровары-Благоустройство" за инициативу и установку в парках, скверах и на некоторых придомовых территориях поилок с водой для уличных животных. Надеемся на отзывчивость и сознательность наших жителей. Возможно, именно эта капля воды будет спасительной для тех, кто не может о себе позаботиться - написал Сапожко.

Дополнительно

Сегодня на Киевщине днем сильная жара - 35-38°.

Синоптики прогнозируют, что жара может быть длительной. Незначительного уменьшения температуры можно ожидать 18-20 июля, после чего столбик термометра снова поползет вверх.