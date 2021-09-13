SpaceX запустит на орбиту новую группу спутников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, готовится к следующему запуску ракеты Falcon 9, которая состоится уже сегодня. О компания сообщила на своей странице в Twitter, передает УНН.
Цитата
“SpaceX планирует осуществить запуск Falcon 9 с 51-м спутником Starlink из комплекса 4Е с базы Космических сил в Ванденберге в Калифорнии”, — сообщила SpaceX.
Детали
Как сообщается, после запуска ракеты Falcon 9 и вывода спутников, первая ступень ракеты-носителя должна будет приземлиться на плавучую платформу “Of Course I Still Love You”, расположенную в Тихом океане.
Добавим
Прямая трансляция этой миссии начнется примерно за 15 минут до старта.
Напомним
SpaceX впервые отправит гражданский экипаж в космос. Запуск состоится 15 сентября с Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде.