SpaceX запустить на орбіту нову групу супутників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, готується до наступного запуску ракети Falcon 9, що відбудеться вже сьогодні. Про компанія повідомила на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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“SpaceX планує здійснити запуск Falcon 9 із 51-м супутником Starlink з комплексу 4Е з бази Космічних сил у Ванденбергу в Каліфорнії”, — повідомила SpaceX.
Деталі
Як повідомляється, після запуску ракети Falcon 9 і виведення супутників, перший ступінь ракети-носія повинен буде приземлитися на плавучу платформу “Of Course I Still Love You”, що розташована у Тихому океані.
Додамо
Пряма трансляція цієї місії почнеться приблизно за 15 хвилин до старту.
Нагадаємо
SpaceX вперше відправить цивільний екіпаж у космос. Запуск відбудеться 15 вересня з Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді.