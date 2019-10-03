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"Союз МС-12" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Киев • УНН

 • 23779 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля “Союз МС-12” с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

"Союз МС-12" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

“Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым, астронавтом NASA Ником Хейгом и представителем Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури совершил посадку”, — сказал представитель ЦУП.

“Все три члена экипажа корабля „Союз МС-12“ успешно эвакуированы”, — сообщили в Центре.

Корабль отстыковался от МКС в четверг в 10:37 по киевскому времени.

На МКС продолжат работу российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).

Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 15 апреля 2020 года на корабле “Союз МС-16”. В состав нового экипажа входят космонавты Роскосмоса Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также астронавт Японского космического агентства (JAXA) Акихико Хосидэ.

Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемом корабля # СоюзМС12 из спускаемом аппарата.

Космонавт Алексей Овчинин, астронавт Ник Хейг и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансуры чувствуют себя хорошо! pic.twitter.com/9GcOV46eq3

— Роскосмос (@roscosmos) October 3, 2019

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