"Союз МС-12" з трьома членами екіпажу МКС здійснив посадку в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Спусковий апарат пілотованого космічного корабля “Союз МС-12” з трьома членами екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) здійснив посадку в казахстанському степу в 147 км на південний схід від міста Жезказган. Про це повідомили в четвер журналістам в підмосковному Центрі управління польотами (ЦУП), пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Є посадка. Спусковий апарат з космонавтом Роскосмосу Олексієм Овчініним, астронавтом NASA Ніком Хейгом і представником Об’єднаних Арабських Еміратів Хазан аль-Мансурі здійснив посадку”, — сказав представник ЦУП.
“Всі три члени екіпажу корабля „Союз МС-12“ успішно евакуйовані”, — повідомили в Центрі.
Корабель відстикувався від МКС в четвер о 10:37 за київським часом.
На МКС продовжать роботу російські космонавти Олександр Скворцов та Олег Скрипочка, астронавти NASA Крістіна Кук, Ендрю Морган і Джессіка Меїр, а також представник Європейського космічного агентства Лука Пармітано (Італія).
Наступна експедиція на МКС відправиться з космодрому Байконур 15 квітня 2020 року на кораблі “Союз МС-16”. До складу нового екіпажу входять космонавти Роскосмоса Микола Тихонов та Андрій Бабкін, а також астронавт Японського космічного агентства (JAXA) Акіхіко Хосіде.
Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС12 из спускаемого аппарата.
Космонавт Алексей Овчинин, астронавт Ник Хейг и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури чувствуют себя хорошо! pic.twitter.com/9GcOV46eq3