Совет Европы осудил угрозы рф журналистам за репортажи с курщины

Совет Европы отреагировал на возбужденные в россии уголовные дела против журналистов итальянского телеканала RAI, американского телеканала CNN и корреспондентов из Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

"Запугивание" иностранных журналистов со стороны рф „равносильно цензуре и направлено на то, чтобы помешать общественному мнению получать информацию о текущих операциях", - говорится в заявлении на платформе Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов.

Как указали авторы заявления, репортерам также угрожали убийством сторонники политики кремля.

В Совете Европы попросили соответствующие органы "быстро и тщательно расследовать угрозы", а также, при необходимости, предоставить защиту работникам СМИ.

Контекст

Федеральная служба безопасности (фсб) рф открыла дело в отношении журналистов из Италии из-за их репортажа из суджи курской области рф, которая сейчас контролируется войсками Украины.

Также фсб рф возбудило уголовные дела против американского журналиста CNN и двух украинских журналисток, которые снимали репортажи из курской области.