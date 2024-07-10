Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал действия детективов в рамках уголовного производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которое касалось приказа по портовым сборам, пишет УНН.

НАБУ в июне 2020 года сообщило Омеляну о подозрении. По версии детективов, госбюджет Украины недополучил более 30 миллионов гривен из-за того, что экс-министр инфраструктуры издал приказ о снижении портовых сборов.

Я четко помню это дело и мы удивлялись, что Бюро трактовало события дела крайне узко. Они учли, что госбюджет недополучил из портовых сборов деньги, но не учли сколько денег поступило, потому что мы стали конкурентными на рынке и привлекли больше перевозчиков. Не учли и действие других нормативных актов, кроме бюджетных, и вообще коллегиальные решения по этому вопросу - указал один из членов Совета общественного контроля Виктор Прудковских.

В Раде отметили, что детективы НАБУ не увидели общей картины, что и привело к пустой трате времени и ресурсов для расследования этого дела.

"Небольшое напоминание для НАБУ: все нужно пересматривать в контексте. В этом случае Высший антикоррупционный суд оправдал Владимира Омеляна и признал его невиновным. Даже после апелляции НАБУ. Окончательно дело закрыто в 2023 году. Вопрос: стоило ли этого дела потраченное время детективов, которых и так не много?", - говорят в Совете общественного контроля.

Сам экс-министр Омелян считает, что детективы однобоко относились к делу против него из-за политической ангажированности.

"Надеюсь, со временем будет должным образом исследовано: кто, кому, когда и с какой целью дал незаконное указание возбудить против меня любое дело, чтобы заставить меня не критиковать власть", - отметил Омелян.

Добавим

НАБУ практикует заявления о "громких разоблачениях" топ-чиновников. Но такие дела далеко не всегда имеют юридическую подоплеку, а иногда даже заканчиваются оправдательными приговорами.

Так, похоже, будет с еще одним делом против экс-министра - Николая Сольского. В апреле его обвинили в завладении землей, которая якобы принадлежала НААН.

Для того, чтобы обвинения НАБУ подтвердились, им для начала нужно доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН - но пока данных и официальных документов нет. Более того, о том, что документов на землю не было, говорят и сами представители аграрной академии. Как оказалось, и в декларациях экс-министра за период с 2020 по 2023 год нет ни одного земельного участка на Сумщине.

И хотя за это время антикоррупционеры не смогли предоставить четких доказательств "вины" Николая Сольского, громкие обвинения сделали свое - он покинул пост министра. Кроме того, заявления НАБУ и отставка министра стали причиной срыва переговоров с поляками по разблокированию границ.

В Харьковской правозащитной группе назвали заявления НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского нарушением презумпции невиновности. Также правозащитники считают, что настоящей причиной преследования Сольского является желание прекратить его усилия по созданию в Украине рынка земли.