Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Сотрудничество в оборонной сфере и потребности украинских воинов: Зеленский провел встречу с делегацией Национального собрания Франции
Президент Зеленский встретился с делегацией Национального собрания Франции во главе с Яэль Брон-Пиве, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, первоочередные потребности украинских солдат и предложения Франции по расширению поддержки Украины.
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Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы
Европейский Союз предлагает радикальные изменения в том, как он финансирует более бедных стран-членов, рассматривая возможность привязки значительной части финансирования из своего бюджета к выполнению целевых показателей.
Украине нужна помощь уже сейчас из-за высокого риска наступления рф в июне - Зеленский
Украине нужны американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и больше артиллерии, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и отразить очередное крупное российское наступление, заявил Президент Владимир Зеленский.
Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет Польше
Конгресс США одобрил продажу Польше крылатых ракет большой дальности, ракет средней дальности "воздух-воздух" и ракет малой дальности "воздух-воздух", что значительно усилит возможности Польши в сфере сдерживания и обороны.
Законопроект о мобилизации готов на 95%, рассмотрено более 4 тысяч правок - Железняк
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 4051 из 4266 поправок к законопроекту о мобилизации, что делает его готовым на 95%, а остальные поправки планируется завершить завтра.
Крымские власти подтвердили падение вражеского истребителя над Севастополем
Над Севастополем был сбит военный самолет, предположительно, вражеский истребитель Су-27, который упал в 200 метрах от берега, не причинив повреждений.
Даже завтра российские ракеты могут полететь в любое государство. Армия путина может прийти в Европу - Зеленский
По словам Президента Зеленского, армия путина может продвинуться в Европу после Украины, что может привести к тому, что граждане США будут вынуждены воевать как члены НАТО.
В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ
Председатель комитета государственной думы рф по молодежной политике заявил, что платформа Telegram и ее владелец Павел Дуров активно сотрудничают с российскими правоохранительными органами, оперативно реагируя на инциденты и блокируя запрещенный контент в рамках российского законодательства.
Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте
По словам Президента Владимира Зеленского, Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, но она не в состоянии отразить еще одно крупное российское наступление.