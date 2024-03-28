Сотрудничество в оборонной сфере и потребности украинских воинов: Зеленский провел встречу с делегацией Национального собрания Франции

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Национального собрания Франции во главе с их председателем Яэль Брон-Пиве. Говорили о сотрудничестве в оборонной сфере и первоочередных потребностях украинских воинов, передает УНН.

"Сегодня провел содержательную встречу с делегацией Национального собрания Франции во главе с их председателем Яэль Брон-Пиве. Обсудили сотрудничество в оборонной сфере и первоочередные потребности наших воинов", - сообщил Зеленский в Telegram.

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По его словам, отдельное внимание уделили последним предложениям Президента Эммануэля Макрона по расширению поддержки нашего государства.