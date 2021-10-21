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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Соратницу Навального Соболь объявили в розыск

Киев • УНН

 • 17985 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. МВД России объявило поклонницу Алексея Навального Любовь Соболь в розыск. Об этом пишет УНН со ссылкой на Meduza.

Соратницу Навального Соболь объявили в розыск

Детали

Карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. В карточке опубликована фотография Соболь, в графе “Основание для поиска” сказано, что она “разыскивается по статье УК”.

Напомним

Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и бывший юрист “Фонда борьбы с коррупцией” Любовь Соболь выехала из России.

Ранее

23 января 2021 в Москве на акцию поддержки оппозиционера Алексея Навального выйшли почти 3 тыс. человек.

8 февраля 2021 правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными десяти фигурантов “санитарного дела”. 15 апреля 2021 Перовский районный суд Москвы признал виновной Любовь Соболь и приговорил к году исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ.

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