Соратницу Навального Соболь объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. МВД России объявило поклонницу Алексея Навального Любовь Соболь в розыск. Об этом пишет УНН со ссылкой на Meduza.
Детали
Карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. В карточке опубликована фотография Соболь, в графе “Основание для поиска” сказано, что она “разыскивается по статье УК”.
Напомним
Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и бывший юрист “Фонда борьбы с коррупцией” Любовь Соболь выехала из России.
Ранее
23 января 2021 в Москве на акцию поддержки оппозиционера Алексея Навального выйшли почти 3 тыс. человек.
8 февраля 2021 правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными десяти фигурантов “санитарного дела”. 15 апреля 2021 Перовский районный суд Москвы признал виновной Любовь Соболь и приговорил к году исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ.