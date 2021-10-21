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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Соратницю Навального Соболь оголосили у розшук

Київ • УНН

 • 17985 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. МВС Росії оголосило прихильницю Олексія Навального Любов Соболь в розшук. Про це пише УНН з посиланням на Meduza.

Соратницю Навального Соболь оголосили у розшук

Деталі

Картка Соболь з’явилася в базі розшукуваних осіб МВС. У картці опублікована фотографія Соболь, в графі “Підстава для розшуку” сказано, що вона “розшукується за статтею КК”.

Нагадаємо

Соратниця російського опозиціонера Олексія Навального і колишній юрист “Фонду боротьби з корупцією” Любов Соболь виїхала з Росії.

Раніше

23 січня 2021 року у Москві на акцію підтримки опозиціонера Олексія Навального вийшло майже 3 тис. людей.

8 лютого 2021 року правозахисний центр “Меморіал” визнав політв’язнями десятьох фігурантів “санітарної справи”. 15 квітня 2021 Перовський районний суд Москви визнав винною Любов Соболь і засудив до року виправних робіт умовно у справі про проникнення в квартиру ймовірного співробітника ФСБ.

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