Соратницю Навального Соболь оголосили у розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. МВС Росії оголосило прихильницю Олексія Навального Любов Соболь в розшук. Про це пише УНН з посиланням на Meduza.
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Картка Соболь з’явилася в базі розшукуваних осіб МВС. У картці опублікована фотографія Соболь, в графі “Підстава для розшуку” сказано, що вона “розшукується за статтею КК”.
Нагадаємо
Соратниця російського опозиціонера Олексія Навального і колишній юрист “Фонду боротьби з корупцією” Любов Соболь виїхала з Росії.
Раніше
23 січня 2021 року у Москві на акцію підтримки опозиціонера Олексія Навального вийшло майже 3 тис. людей.
8 лютого 2021 року правозахисний центр “Меморіал” визнав політв’язнями десятьох фігурантів “санітарної справи”. 15 квітня 2021 Перовський районний суд Москви визнав винною Любов Соболь і засудив до року виправних робіт умовно у справі про проникнення в квартиру ймовірного співробітника ФСБ.