Соратницю Навального Соболь оголосили у розшук

Деталі

Картка Соболь з’явилася в базі розшукуваних осіб МВС. У картці опублікована фотографія Соболь, в графі “Підстава для розшуку” сказано, що вона “розшукується за статтею КК”.

Нагадаємо

Соратниця російського опозиціонера Олексія Навального і колишній юрист “Фонду боротьби з корупцією” Любов Соболь виїхала з Росії.

Раніше

23 січня 2021 року у Москві на акцію підтримки опозиціонера Олексія Навального вийшло майже 3 тис. людей.

8 лютого 2021 року правозахисний центр “Меморіал” визнав політв’язнями десятьох фігурантів “санітарної справи”. 15 квітня 2021 Перовський районний суд Москви визнав винною Любов Соболь і засудив до року виправних робіт умовно у справі про проникнення в квартиру ймовірного співробітника ФСБ.