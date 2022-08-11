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"Солнцезащитный крем не защитит": Минобороны Украины посоветовало россиянам не посещать Крым

Киев • УНН

 • 155839 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Минобороны Украины посоветовало россиянам не посещать украинский Крым, чтобы не иметь "неприятно жарких летних каникул". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter МОУ.

"Солнцезащитный крем не защитит": Минобороны Украины посоветовало россиянам не посещать Крым

Цитата

"Мы советуем нашим уважаемым российским гостям не посещать украинский Крым, если они не хотят неприятно жарких летних каникул. Потому что ни один солнцезащитный крем не защитит их от опасных последствий курения в неположенных местах", – говорится в сообщении.

Безусловно, они хотят безупречно жаркий летний перерыв, мы предлагаем нашим сильным русским путешествиям не посетить украинский Crimea.

Поэтому никакой суммы солнечного света будет защищать их от нежных эффектов кукурузы в неустойчивых областях.
Bananarama pic.twitter.com/NnWnpZqMhR

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 11, 2022

Напомним

9 августа во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, прогремели взрывы. Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧП на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".

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