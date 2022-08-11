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"Мы советуем нашим уважаемым российским гостям не посещать украинский Крым, если они не хотят неприятно жарких летних каникул. Потому что ни один солнцезащитный крем не защитит их от опасных последствий курения в неположенных местах", – говорится в сообщении.

Безусловно, они хотят безупречно жаркий летний перерыв, мы предлагаем нашим сильным русским путешествиям не посетить украинский Crimea.



Поэтому никакой суммы солнечного света будет защищать их от нежных эффектов кукурузы в неустойчивых областях.

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Напомним

9 августа во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, прогремели взрывы. Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧП на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".