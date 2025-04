"Сонцезахисний крем не захистить": Міноборони України порадило росіянам не відвідувати Крим

Цитата

"Ми радимо нашим шановним російським гостям не відвідувати український Крим, якщо вони не хочуть неприємно спекотних літніх канікул. Тому що жоден сонцезахисний крем не захистить їх від небезпечних наслідків куріння в недозволених місцях", – ідеться у повідомленні.

Unless they want an unpleasantly hot summer break, we advise our valued russian guests not to visit Ukrainian Crimea.



Because no amount of sunscreen will protect them from the hazardous effects of smoking in unauthorised areas.

Нагадаємо

9 серпня у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи. Згодом окупанти підтвердили цю інформацію і заявили про НП на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Сак одразу виникли затори, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".