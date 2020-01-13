Сольский рассказал о единственном условии получения сельскохозяйственной земли банками
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Банки могут получить сельскохозяйственную землю исключительно путем обращения взыскания по залогу в случае нарушения кредитных договоров. Об этом заявил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский во время публичного обсуждения земельной реформы, передает корреспондент УНН.
"В этой редакции законопроекта, которая предложена парламенту ко второму чтению, банки могут кредитовать лиц, которые в соответствии с законом, могут иметь в собственности землю, могут принимать в залог, это согласно действующего законодательства. Получать в собственность банки могут исключительно путем обращения взыскания по залогу в случае нарушения кредитных договоров. Любым другим способом банки приобретать сельскохозяйственную землю не могут", - сказал Сольский.
По его словам, у банков сейчас и нет желания покупать сельскохозяйственную землю.
"В случае получения собственности на землю сельскохозяйственного назначения путем обращения взыскания на нее, банки в течение 2 лет должны через земельные торги вернуть это в рынок, продать ее. Если нет, то происходит процесс конфискации", - сказал Сольский.
Напомним, советник Премьер-министра Украины Алексей Мушак сообщил, что на банки не будут распространяться ограничения в концентрации сельскохозяйственных земель в одни руки в размере 10 тыс. га.