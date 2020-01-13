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Сольський розповів про єдину умову отримання сільськогосподарської землі банками

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Банки можуть отримати сільськогосподарську землю виключно шляхом звернення стягнення по заставі у випадку порушення кредитних договорів. Про це заявив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час публічного обговорення земельної реформи, передає кореспондент УНН.

"В цій редакції законопроекту, яка запропонована парламенту до другого читання, банки можуть кредитувати осіб, які відповідно до закону, можуть мати у власність землю, можуть брати в заставу, це згідно і діючого законодавства. Отримувати у власність банки можуть виключно шляхом звернення стягнення по заставі у випадку порушення кредитних договорів. Будь-яким іншим способом банки придбавати сільськогосподарську землю не можуть", - сказав Сольський.

За його словами, у банків наразі і немає бажання купувати сільськогосподарську землю.

"У випадку отримання власності на землю сільськогосподарського призначення шляхом звернення стягнення на неї, банки протягом 2 років повинні через земельні торги повернути це в ринок, продати її. Якщо ні, то відбувається процес конфіскації", - сказав Сольський.

Нагадаємо, радник Прем’єр-міністра України Олексій Мушак повідомив, що на банки не буде розповсюджуватися обмеження в концентрації сільськогосподарських земель в одні руки у розмірі 10 тис. га. 

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