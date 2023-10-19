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Сегодня Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы: сколько украинок узнают об этом диагнозе

Киев • УНН

 • 264207 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня, 20 октября, в нашем государстве проходят мероприятия по случаю Всеукраинского дня борьбы с заболеванием раком молочной железы. Событие было основано в 2005 году на основании указа президента, пишет УНН.

Сегодня Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы: сколько украинок узнают об этом диагнозе

Первое место в структуре онкологических заболеваний у женщин

Согласно мировой статистике, рак груди занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин – 23%, а также первое место в структуре смертности – 20,5%.
Более 15 миллионов женщин во всем мире болеют раком молочной железы. Шесть миллионов женщин в мире от него ежегодно умирают.

Рак молочной железы могут диагностировать и у мужчин, но количество таких случаев довольно незначительно.

Ситуация в Украине

По данным Национального канцер-реестра Украины, в 2021 году в Украине рак молочной железы был диагностирован у 14036 женщин, 4732 женщины умерли от рака молочной железы.

В 2022 году количество новых выявленных случаев рака молочной железы у женщин в Украине – 10648, количество смертей – 3510.

Но надо учесть, что из-за полномасштабной российской агрессии статистика за прошлый год является неполной: многие женщины выехали за границу, невозможно получить данные с временно оккупированных территорий.

В Украине каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III–IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.

Как предотвратить болезнь

Как отмечают в МОЗ Украины, рак молочной железы излечим при условии его выявления на I стадии — у 95% женщин, на II стадии — у 80%, на III стадии — у 50% женщин.

Чаще всего первым проявлением рака молочной железы является безболезненный «шарик» (шишка) или уплотнение в груди. Среди других симптомов, на которые надо обратить внимание:

– изменение размера, формы и вида молочной железы;

– втяжение, покраснение, появление каких-либо изменений на коже молочной железы;

– изменение формы и вида соска или кожи вокруг соска (ареолы);

– выделения из соска (гнойные, кровянистые, неприятного запаха);

– увеличение и/или болезненность подмышечных или надключичных лимфоузлов.

Чтобы предотвратить рак молочной железы необходимо придерживаться здорового образа жизни (отказаться от курения, алкоголя, вести активный образ жизни и поддерживать оптимальную массу тела), а также вовремя проходить осмотр врача.

Всем женщинам от 20 до 40 лет следует ежемесячно самостоятельно обследовать молочные железы и раз в 1-2 года делать УЗИ-диагностику, женщинам старше 40 лет – посещать маммолога не реже одного раза в 1–2 года и по его рекомендации проходить маммографию.

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