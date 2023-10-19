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Сьогодні Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози: скільки українок дізнаються про цей діагноз

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Сьогодні, 20 жовтня, у нашій державі відбуваються заходи з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Подія була започаткована у 2005 році на підставі указу президента, пише УНН.

Сьогодні Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози: скільки українок дізнаються про цей діагноз

Перше місце в структурі онкологічних захворювань у жінок

Згідно світової статистики, рак грудей займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності у жінок – 23%, а також перше місце у структурі смертності – 20,5%.
Понад 15 мільйонів жінок у всьому світі хворіють на рак молочної залози. Шість мільйонів жінок у світі від нього щорічно помирають.

Рак молочної залози можуть діагностувати і у чоловік, але кількість таких випадків досить незначна.

Ситуація в Україні

За даними Національного канцер-реєстру України, У 2021 році в Україні рак молочної залози був діагностований у 14036 жінок, 4732 жінки померли від раку молочної залози.

У 2022 році кількість нових виявлених випадків раку молочної залози у жінок в Україні – 10648, кількість смертей – 3510.

Але треба зважити, що через повномасштабну російську агресію статистика за минулий рік є неповною: багато жінок виїхали за кордон, неможливо отримати дані з тимчасово окупованих територій.

В Україні кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

Як запобігти хворобі

Як зазначають в МОЗ України, рак молочної залози виліковний за умови його виявлення на I стадії — у 95% жінок, на II стадії — у 80%, на III стадії — у 50% жінок.

Найчастіше першим проявом раку молочної залози є безболісна «кулька» (шишка) або ущільнення в грудях. Серед інших симптомів, на які треба звернути увагу:

– зміна розміру, форми і вигляду молочної залози;

– втягнення, почервоніння, поява будь-яких змін на шкірі молочної залози;

– зміна форми і вигляду соска або шкіри навколо соска (ареоли);

– виділення із соска (гнійні, кров’янисті, неприємного запаху);

– збільшення та/або болючість пахвових або надключичних лімфовузлів.

Аби запобігти раку молочної залози необхідно дотримуватися здорового способу життя (відмовитись від куріння, алкоголю, вести активний спосіб життя і підтримувати оптимальну масу тіла), а також вчасно проходити огляд лікаря.

Усім жінкам від 20 до 40 років варто щомісяця самостійно обстежувати молочні залози та раз в 1-2 року робити УЗД-діагностику, жінкам старше 40 років – відвідувати мамолога не рідше одного разу на 1–2 роки та за його рекомендацією проходити мамографію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За 30 років випадки раку серед людей молодше 50 років у всьому світі зросли майже на 80% - дослідження

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