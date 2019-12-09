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Сегодня возобновила работу школа, в которой обнаружили открытую форму туберкулеза

Сегодня возобновила работу школа, в которой обнаружили открытую форму туберкулеза

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Школа в поселке Аулы в Днепропетровской области, где обнаружили у ученика открытую форму туберкулеза - возобновила работу в понедельник, 9 декабря. Об этом корреспонденту сообщил председатель Аульской территориальной общины Игорь Драка.

"Обнаружили факт заболевания в школе. Мы на неделю сделали карантин, для того чтобы и дети, и родители детей, смогли сделать обследование. Педколлектив изъявил желание в обязательном по ряду пройти обследование. Они будут сделаны и класс, в котором училась ребенок - также пройдет в районной больнице обследование. Для этого нужно время, чтобы не было ажиотажа. школу откроют в понедельник ", - сказал Игорь Драка, отвечая на вопрос о случае открытой формы туберкулеза у ученика школы.

Он также отметил, что делается профилактика, манту и обследования педколлектива.

"Ребенок давным-давно в больнице и получает лечение. Новые случаи заболевания не обнаружили. Туберкулез - не грипп, им на второй день не болеют. Поэтому нет случаев", - добавил Игорь Драка.

Напомним, в Днепропетровской области 3 декабря закрыли школу из-за открытой формой туберкулеза у одного из учеников.

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