Сегодня возобновила работу школа, в которой обнаружили открытую форму туберкулеза

"Обнаружили факт заболевания в школе. Мы на неделю сделали карантин, для того чтобы и дети, и родители детей, смогли сделать обследование. Педколлектив изъявил желание в обязательном по ряду пройти обследование. Они будут сделаны и класс, в котором училась ребенок - также пройдет в районной больнице обследование. Для этого нужно время, чтобы не было ажиотажа. школу откроют в понедельник ", - сказал Игорь Драка, отвечая на вопрос о случае открытой формы туберкулеза у ученика школы.

Он также отметил, что делается профилактика, манту и обследования педколлектива.

"Ребенок давным-давно в больнице и получает лечение. Новые случаи заболевания не обнаружили. Туберкулез - не грипп, им на второй день не болеют. Поэтому нет случаев", - добавил Игорь Драка.

Напомним, в Днепропетровской области 3 декабря закрыли школу из-за открытой формой туберкулеза у одного из учеников.