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Сьогодні відновила роботу школа, у якій виявили відкриту форму туберкульозу

Сьогодні відновила роботу школа, у якій виявили відкриту форму туберкульозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Школа на Дніпропетровщині в селищі Аули, в якій виявили у учня відкриту форму туберкульозу – відновила роботу в понеділок, 9 грудня. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Аульської територіальної громади Ігор Драка.

"Виявили факт захворювання в школі. Ми на тиждень зробили карантин, для того щоб і діти, і батьки дітей, змогли зробити обстеження. Педколектив виявив бажання в обов’язковому поряду пройти обстеження. Вони будуть зроблені і клас, в якому навчалась дитина – також пройде в районній лікарні обстеження. Для цього потрібен час, щоб не було ажіотажу. Школу відкриють в понеділок", - сказав Ігор Драка, відповідаючи на запитання про випадок відкритої форми туберкульозу в учня школи.

Він також зазначив, що робиться профілактика, манту та обстеження педколективу.

"Дитина давним-давно в лікарні і отримує лікування. Нові випадки захворювання не виявили. Туберкульоз – не грип, ним на другий день не хворіють. Тому нема випадків", - додав Ігор Драка.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 3 грудня закрили школу через відкриту форму туберкульозу в одного з учнів.

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