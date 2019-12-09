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На Дніпропетровщині закрили школу через відкриту форму туберкульозу в одного з учнів

На Дніпропетровщині закрили школу через відкриту форму туберкульозу в одного з учнів

Київ • УНН

 • 14271 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Дніпропетровщині, в селищі Аули, через випадок відкритого туберкульозу закрили школу. Про це повідомили кореспонденту УНН в пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

"Така ситуація є, але вона не надзвичайна, і нічого надзвичайного. Це батьки вирішили на місцевому рівні, що всі підуть здавати аналізи, і немає сенсу ходити в школу. Хтось зараз здає аналізи, хтось робить щеплення та рентген. Там немає карантину зараз", - повідомили в пресслужбі, відповідаючи на запитання про випадок туберкульозу в школі.

Також в пресслужбі додали, що подібна ситуація може трапитись в будь-якому навчальному та ненавчальному закладі.

"Дитина стояла на обліку, періодично брали у нього аналізи. А зараз взяли і є показання до госпіталізації", - додали у пресслужбі.

Також у пресслужбі зазначили, що за рішенням ОТГ, вчителі, учні та батьки проходять профілактику.

"Школа закрилась 3 числа, коли приїхала санепідемстанція, провела обробку приміщень і взяла аналізи в школі", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, вісім класів одеських шкіл закрили на карантин через небезпечне захворювання.

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