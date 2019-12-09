В Днепропетровской области закрыли школу из-за открытой формы туберкулеза у одного из учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Днепропетровской области, в поселке Аулы, из-за случая открытого туберкулеза закрыли школу. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
"Такая ситуация есть, но она не чрезвычайная, и ничего удивительного. Это родители решили на местном уровне, все пойдут сдавать анализы, и нет смысла ходить в школу. Кто-то сейчас сдает анализы, кто делает прививки и рентген. Там нет карантина сейчас", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о случае туберкулеза в школе.
Также в пресс-службе добавили, что подобная ситуация может случиться в любом учебном и неучебном заведении.
"Ребенок стоял на учете, периодически брали у него анализы. А сейчас взяли и есть показания к госпитализации", - добавили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что по решению ОТГ, учителя, ученики и родители проходят профилактику.
"Школа закрылась 3 числа, когда приехала санэпидемстанция, провела обработку помещений и взяла анализы в школе", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, восемь классов одесских школ закрыли на карантин из-за опасного заболевания.