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Сегодня состоится внеочередное заседание Кабмина: что известно

Киев • УНН

 • 16251 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В понедельник, 4 мая, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Сегодня состоится внеочередное заседание Кабмина: что известно

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях", - написал Шмыгаль.

По его словам, полный список будет озвучен сегодня на открытом внеочередном заседании правительства в 13:00.

Как сообщалось в УНН, на прошлой неделе премьер заявил, что в эту среду правительство планирует принятие решения об ослаблении карантина с 11 мая.

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