Сьогодні відбудеться позачергове засідання Кабміну: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У понеділок, 4 травня, відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Україна готується до послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Ми вирішили розглянути це питання саме сьогодні, щоби бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи. Плануємо відкрити парки, сквери та зони відпочинку, об’єкти індустрії краси, частину магазинів, які розташовані в окремих приміщеннях", - написав Шмигаль.
З його слів, повний список буде озвучено сьогодні на відкритому позачерговому засіданні уряду о 13:00.
Як повідомлялося в УНН, минулого тижня прем'єр заявив, що цієї середи уряд планує прийняття рішення щодо послаблення карантину з 11 травня.