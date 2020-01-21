Сегодня в Украине от 10° мороза до 5° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Украине во вторник, 21 января, ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 10° мороза до 5° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"21 января в Украине преимущественно без осадков", - отметили синоптики.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 8-10° мороза; днем 0-5° тепла.
В Киеве 21 января облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.