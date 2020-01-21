Сьогодні в Україні від 10° морозу до 5° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні у вівторок, 21 січня, очікується погода переважно без опадів. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 10° морозу до 5° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"21 січня в Україні переважно без опадів", - зазначили синоптики.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 8-10° морозу; вдень 0-5° тепла.
У Києві 21 січня хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.