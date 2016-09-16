Сегодня в Украине - сухая теплая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня, 16 сентября, украицев ожидает теплая погода, без осадков. Об этом передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
На западе переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью +4 ... + 11 градусов, днем +20 ... + 26 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье +27 ... + 30 градусов.
На севере переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью +4 ... + 9 градусов, днем +20 ... + 25 градусов.
В центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью +3 ... + 9 градусов, днем +19 ... + 25 градусов.
На востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью +1 ... + 6 градусов, на почве местами заморозки 0 ... + 2 градуса, днем +17 ... + 19 градусов.
На юге переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью +8 ... + 14 градусов, днем +20 ... + 28 градусов.