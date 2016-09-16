Сьогодні в Україні - суха тепла погода
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні, 16 вересня, українців очікує тепла погода, без опадів. Про це передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
На заході мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +4 ... + 11 градусів, удень +20 ... + 26 градусів, у Закарпатті та на Прикарпатті +27 ... + 30 градусів.
На півночі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +4 ... + 9 градусів, удень +20 ... + 25 градусів.
У центрі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +3 ... + 9 градусів, удень +19 ... + 25 градусів.
На сході мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +1 ... + 6 градусів, на ґрунті місцями заморозки 0 ... + 2 градуси, удень +17 ... + 19 градусів.
На півдні мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +8 ... + 14 градусів, удень +20 ... + 28 градусів.