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Сегодня украинцы смогут увидеть первое в этом году лунное затмение

Сегодня украинцы смогут увидеть первое в этом году лунное затмение

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КИЕВ. 10 января. УНН. Вечером 10 января жители Земли, а в частности и Украины, смогут увидеть полутеневое лунное затмение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EarthSky.

"Следующие несколько ночей, 9 и 10 января 2020 года, следите за затмением Луны. И если вы живете в Восточной части полушария, вы можете наблюдать полутеневое лунное затмение в ночь с 10 на 11 января (в ночь на пятницу или в субботу утром)", - говорится в сообщении.

Так, полутеневое затмение означает, что Луна будет находиться в полутени Земли. Спутник будет иметь темный вид.

Это первое из шести затмений 2020 года (два солнечных и четыре лунных), который продлится почти 4 часа. В Украине оно начнется около 19:00, и достигнет своего пика около 21:00.

Завершиться космическое явление должно уже после 23:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году жители Земли смогут увидеть два солнечных затмения.

Как ранее сообщалось в УНН, с 1 января и до старого Нового года астрологи не рекомендуют начинать важные дела.

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