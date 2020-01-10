Сьогодні українці зможуть побачити перше в цьому році місячне затемнення

ukru
07:14 • 14543 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 40167 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 45485 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 110628 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 163139 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 262963 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261103 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254974 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236213 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203944 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.9 м/с
37 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 43433 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 48448 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 66843 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 58585 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 51265 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 40131 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 45470 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 30412 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 58585 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 262961 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 91595 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 41778 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 143643 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 156406 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 115626 перегляди
Актуальне
Сьогодні українці зможуть побачити перше в цьому році місячне затемнення

Сьогодні українці зможуть побачити перше в цьому році місячне затемнення

Київ • УНН

 • 24566 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Ввечері 10 січня мешканці Землі, а зокрема й України, зможуть побачити напівтіньове місячне затемнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на EarthSky.

"Наступні кілька ночей, 9 та 10 січня 2020 року, слідкуйте за затемненням Місяця. І якщо ви живете на Східній частині півкулі, ви можете спостерігати напівтіньове місячне затемнення в ніч з 10 на 11 січня (в ніч на п’ятницю або в суботу вранці)", - йдеться у повідомленні.

Так, півтіньове затемнення означає, що Місяць перебуватиме у напівтіні Землі. Супутник матиме темніший вигляд.

Це перше з шести затемнень 2020 року (два сонячних і чотири місячних), що триватиме майже 4 години. В Україні воно розпочнеться близько 19:00, і сягне свого піку близько 21:00.

Завершитися космічне явище має вже після 23:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цього року жителі Землі зможуть побачити два сонячних затемнення.

Як раніше повідомлялося в УНН, з 1 січня і до старого Нового року астрологи не рекомендують починати важливі справи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$83,933.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.76
Золото
$3,038.21
Ethereum
$1,976.82