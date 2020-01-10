Сьогодні українці зможуть побачити перше в цьому році місячне затемнення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Ввечері 10 січня мешканці Землі, а зокрема й України, зможуть побачити напівтіньове місячне затемнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на EarthSky.
"Наступні кілька ночей, 9 та 10 січня 2020 року, слідкуйте за затемненням Місяця. І якщо ви живете на Східній частині півкулі, ви можете спостерігати напівтіньове місячне затемнення в ніч з 10 на 11 січня (в ніч на п’ятницю або в суботу вранці)", - йдеться у повідомленні.
Так, півтіньове затемнення означає, що Місяць перебуватиме у напівтіні Землі. Супутник матиме темніший вигляд.
Це перше з шести затемнень 2020 року (два сонячних і чотири місячних), що триватиме майже 4 години. В Україні воно розпочнеться близько 19:00, і сягне свого піку близько 21:00.
Завершитися космічне явище має вже після 23:00.
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Як раніше повідомлялося в УНН, з 1 січня і до старого Нового року астрологи не рекомендують починати важливі справи.