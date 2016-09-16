Сегодня Украина передаст Нидерландам похищенные из музея картины

"Сегодня в Посольстве Нидерландов в Украине с участием Генпрокурора Ю.Луценко состоится торжественная передача картин голландских художников XVII-XVIII веков, похищенных в 2005 году из музея Западной Фрисландии (г. Горн)", - сообщила Л.Сарган.

Как сообщал УНН, 15 сентября эксперты из Королевства Нидерланды подтвердили подлинность четырех картин голландских художников XVII-XVIII веков, которые были похищены из музея Западной Фрисляндии в январе 2005 года, а впоследствии найдены в Украине.

Всего из музея в Горне в 2005 году было похищено двадцать четыре картины и сорок серебряных древностей стоимостью почти 10 миллионов евро.