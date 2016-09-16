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15 марта, 19:03 • 116558 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170884 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140698 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132958 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114289 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106345 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102087 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137049 просмотра

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Сегодня Украина передаст Нидерландам похищенные из музея картины

Сегодня Украина передаст Нидерландам похищенные из музея картины

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня в посольстве Нидерландов в Украине состоится передача картин голландских художников, похищенных из музея Западной Фрисландии. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.

"Сегодня в Посольстве Нидерландов в Украине с участием Генпрокурора Ю.Луценко состоится торжественная передача картин голландских художников XVII-XVIII веков, похищенных в 2005 году из музея Западной Фрисландии (г. Горн)", - сообщила Л.Сарган.

Как сообщал УНН, 15 сентября эксперты из Королевства Нидерланды подтвердили подлинность четырех картин голландских художников XVII-XVIII веков, которые были похищены из музея Западной Фрисляндии в январе 2005 года, а впоследствии найдены в Украине.

Всего из музея в Горне в 2005 году было похищено двадцать четыре картины и сорок серебряных древностей стоимостью почти 10 миллионов евро.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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