Сьогодні Україна передасть Нідерландам викрадені з музею картини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні у посольстві Нідерландів в Україні відбудеться передача картин голландських художників, викрадених з музею Західної Фрісландії. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні в Посольстві Нідерландів в Україні за участі Генпрокурора Ю.Луценка відбудеться урочисте передання картин голландських художників ХVII-ХVIII століть, викрадених у 2005 році з музею Західної Фрісландії (м.Горн)”, — повідомила Л.Сарган.
Як повідомляв УНН, 15 вересня експерти з Королівства Нідерланди підтвердили автентичність чотирьох картин голландських художників ХVII-ХVIII cтоліття, які були викрадені з музею Західної Фрісляндії у січні 2005 року, а згодом знайдені в Україні.
Загалом з музею у Горні у 2005 році було викрадено двадцять чотири картини та сорок срібних стародавностей вартістю майже 10 мільйонів євро.