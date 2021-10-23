Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта из-за марафона: график перекрытия улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. 23-24 октября в Киеве состоится 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км - в зависимости от уровня своей подготовки и цели. В связи с этим событием в Киеве предусмотрено ограничение транспортного движения, пишет УНН со ссылкой на патрульной полиции Киева.
График перекрытия улиц 23-24 октября следующий:
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- ул. Владимирский проезд - с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября;
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- ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской) - с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября.
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График перекрытия улиц 24 октября:
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- ул. Аллы Тарасовой - с 05:00 до 22:00;
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- ул. Малая Житомирская - с 05:00 до 22:00;
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- ул. Трехсвятительская - с 05:00 до 22:00;
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- ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) - с 05:00 до 22:00;
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- ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) - с 05:00 до 22:00;
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- ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) - с 08:00 до 16:00;
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- ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ра Шевченко) - с 08:00 до 12:00;
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- б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) - с 08:00 до 12:00;
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- б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) - с 08:00 до 10:30;
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- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) - с 08:00 до 12:00
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- площадь Победы - с 08:00 до 10:30;
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- ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) - с 08:00 до 11:00;
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- ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) - с 08:00 до 11:00;
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- ул. Жилянская - с 08:00 до 11:00;
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- ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) - с 08:00 до 11:00;
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- ул. Крещатик - с 08:00 до 12:00;
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- Европейская площадь - с 08:00 до 12:00;
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- Музейный переулок - с 08:00 до 12:00;
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- ул. М. Грушевского - с 08:00 до 12:00;
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- Петровская аллея - с 08:00 до 12:30;
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- Парковая дорога - с 08:00 до 12:30;
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- Днепровский спуск (в направлении моста Патона) - с 08:30 до 13:00;
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- аллея Героев Крут - с 08:30 до 12:30;
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- ул. Лаврская - с 08:30 до 13:00;
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- ул. Запечерный - с 08:30 до 13:00;
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- б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) - с 08:30 до 13:00;
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- ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) - с 08:30 до 13:00;
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- просп. Соборности - с 8:45 до 13:00;
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- ул. Сверстюка - с 8:45 до 13:00;
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- Русановский канал - с 8:45 до 13:00;
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- ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) - с 8:45 до 13:00;
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- Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) - с 8:45 до 13:00;
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- Набережное шоссе (в направлении моста Патона) - с 8:45 до 13:30;
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- ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) - с 8:45 до 15:30;
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- ул. Трухановская - с 09:00 до 14:30;
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- Парк Муромец - с 09:30 до 15:00;
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- ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) - с 09:30 до 14:30;
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- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) - с 09:30 до 15:30;
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- Гаванский мост - с 09:30 до 15:30;
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- ул. Нижний Вал - с 08:00 до 15:30;
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- ул. Глыбочицкая - с 08:00 до 15:30;
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- Глыбочицкий проезд - с 08:00 до 15:30;
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- ул. Вячеслава Черновола - с 08:00 до 16:00;
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- ул. Сечевых Стрельцов - с 08:00 до 16:00.
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Напомним
Напомним, в начале октября французский бегун умер во время марафона в Сахаре.