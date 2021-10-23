Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта из-за марафона: график перекрытия улиц

КИЕВ. 23 октября. УНН. 23-24 октября в Киеве состоится 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км - в зависимости от уровня своей подготовки и цели. В связи с этим событием в Киеве предусмотрено ограничение транспортного движения, пишет УНН со ссылкой на патрульной полиции Киева.