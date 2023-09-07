Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника, традиции, приметы

История праздника

В Назарете Галилейском жили состоятельные супруги Иоаким и Анна. Муж и жена сильно страдали из-за того, что у них не было детей, а люди их презирали за бездетность. Дошло до того, что однажды Иоакиму даже запретили совершить жертвоприношение.

Расстроенный Иоаким ушел в пустыню, где постоянно молился. По преданию, ему и Анне явился архангел Гавриил, который возвестил, что у них родится дочь, и приказал назвать ее Марией.

Когда Марии исполнилось три года, ее отдали на воспитание в Иерусалимский храм. Там она встретила отца Иоанна Крестителя Захария.

В Иерусалимском храме Мария прожила до 14 лет. Впоследствии благодаря знамению в виде расцветшего посоха Марии за мужа был избран вдовец Иосиф Обручник.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы начали отмечать с конца VI века.

Традиции и приметы

В этот стоит сходить в церковь и молоться за здоровье’всех близких и родных. Не можно отказывать нуждающимся в любой помощи.

Женщинам в этот день категорически запрещено брать в руки ножницы и иглы, шить и вышивать. Рождества Пресвятой Богородицы не можно:

— оскорблять кого-то и самому обижаться;

— ссориться, сквернословить, сплетничать;

— убирать, мыть полы, сжигать мусор.

По народным приметам в этот день определяли погоду на ближайшие месяцы:

— если день будет солнечным, то осень будет теплой, если погода будет пасмурной и дождливой, то и осень будет дождливой;

— если птицы будут летать низко, то скоро придут холода.

Напомним

С 1 сентября Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь.