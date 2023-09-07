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Сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети

Київ • УНН

 • 2745838 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні, восьмого вересня, християни за новоюліанським та григоріанським календарями відзначають Різдво Пресвятої Богородиці, пише УНН.

Історія свята

У Назареті Галілейському жило заможне подружжя Іоакіма та Ганни. Чоловік та дружина сильно страждали через те, що у них не було дітей, а люди їх зневажали за бездітність. Дійшло до того, що одного разу Іоакіму навіть заборонили зробити жертвоприношення.

Засмучений Іоакім пішов до пустелі, де постійно молився. За переказом, йому та Анні явився архангел Гавриїл, який сповістив, що у них народиться донька, і наказав назвати її Марією.

Коли Марії виповнилося три роки її відали на виховання до Єрусалимського храму. Там вона зустріла батька Іоанна Хрестителя Захарія.

У Єрусалимському храмі Марія прожила до 14 років. Згодом завдяки знаменню у вигляді посоху, що розцвів Марії за чоловіка був обраний вдівець Йосип Обручник.

Свято Різдва Пресвятої Богородиці почали відзначати з кінця VІ століття.

Традиції та прикмети

У цей варто сходити до церкви та молотися за здоров’я усіх близьких та рідних. Не можна відмовляти нужденним у будь-якій допомозі.

Жінкам у цей день категорично заборонено брати в руки ножиці та голки, шити і вишивати. Різдва Пресвятої Богородиці не можна:

— ображати когось і самому ображатись;

— сваритися, лихословити, пліткувати;

— прибирати, мити підлогу, спалювати сміття.

За народними прикметами у цей день визначали погоду на найближчі місяці:

— якщо день буде сонячним, то осінь буде теплою, якщо погода буде похмурою та дощитиме, то й осінь буде дощовою;

— якщо птахи літатимуть низько, то скоро прийдуть холоди.

Нагадаємо

З 1 вересня Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.

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