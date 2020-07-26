Сегодня православные отмечают Собор архангела Гавриила
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня, 26 июля, верующие празднуют Собор архангела Гавриила. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Православная Церковь Украина.
"Радостный посланник Архангел Гавриил приносил важные известия людям от Господа. Сегодня Церковь чтит его память, ведь 26 июля был освящен храм, который построили в честь Архангела в Константинополе. Имя Гавриил с древнееврейского переводится как "мощь Божья", - говорится в сообщении.
В ПЦУ отмечают, что для Моисея он стал учителем и вдохновителем, а Пречистой Деве возвестил о рождении Христа Спасителя. Благая весть всегда является приятной для души и сердца, она приносит уверенность в будущем и отгоняет тревожные мысли.
В прошлом году около 600 религиозных общин из Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины.