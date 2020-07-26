Сьогодні православні відзначають Собор архангела Гавриїла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні, 26 липня, віряни святкують Собор архангела Гавриїла. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Православна Церква України.
“Радісний посланець Архангел Гавриїл приносив найважливіші звістки людям від Господа. Сьогодні Церква вшановує його пам’ять, адже 26 липня був освячений храм, який спорудили на честь Архангела у Константинополі. Ім’я Гавриїла з давньоєврейської перекладається як “міць Божа”, — йдеться в повідомленні.
У ПЦУ наголошують, що для Мойсея він став вчителем і натхненником, а Пречистій Діві сповістив про народження Христа Спасителя. Блага звістка завжди є приємною для душі і серця, вона приносить впевненість у майбутньому та відганяє тривожні думки.
Нагадаємо, минулого року близько 600 релігійних громад з Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.