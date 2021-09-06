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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня оккупанты открыли КПВВ под Донецком: как будет работать

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня, 6 сентября, оккупанты открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Оленевка" под Донецком, граничащий с КПВВ "Новотроицкое". Это УНН подтвердил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата:

"Незаконные вооруженные формирования блокируют работу всех КПВВ, за исключением в направлении "Станицы Луганской", на которой ежедневно осуществляется пропуск, и по направлению КПВВ "Новотроицкое", где пропуск осуществляется в понедельник и пятницу. Сегодня с их стороны (КПВВ "Оленевка" - ред.) происходит пропуск", - заявил представитель ГПСУ.

Детали

КПВВ будет работать с 9:00 до 16:30. Согласно условиям, которые обнародовали боевики, пересечение линии разграничения осуществляться после получения разрешения так называемого "межведомственного штаба "ДНР", заполненного бланка-согласия "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования", или экспресс-теста на COVID за 730 грн.

В случае получения отрицательного результата теста нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию. При положительном результате - направляют в больницу.

Кроме того, для выезда с неподконтрольных территорий нужно иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Добавим

За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. По состоянию на 7:00, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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