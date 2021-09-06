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Сьогодні окупанти відкрили КПВВ під Донецьком: як працюватиме

Київ • УНН

 • 20873 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Сьогодні, 6 вересня, окупанти відкрили контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" під Донецьком, що межує з КПВВ "Новотроїцьке". Це в коментарі УНН підтвердив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко.

Цитата:

“Незаконні збройні формування блокують роботу всіх КПВВ, за винятком у напрямку “Станиці Луганської”, на якій щоденно здійснюється пропуск, і у напрямку КПВВ “Новотроїцьке”, де пропуск здійснюється в понеділок та п’ятницю. Сьогодні з їхнього боку (КПВВ “Оленівка” - ред.) відбувається пропуск”, - заявив речник ДПСУ.

Деталі

КПВВ працюватиме з 9:00 до 16:30. Згідно з умовами, які оприлюднили бойовики, перетин лінії розмежування здійснюватиметься після отримання дозволу так званого "міжвідомчого штабу "ДНР", заповненого бланку-згоди "на направлення в стаціонарне відділення закладу охорони здоров'я для проведення обстеження", або експрес-тесту на COVID за 730 грн.

У разі отримання негативного результату тесту потрібно дати згоду на 14-денну самоізоляцію. При позитивному результаті - направляють до лікарні.

Окрім того, для виїзду з непідконтрольних територій потрібно мати реєстрацію (прописку) на підконтрольній Україні території.

Додамо

Протягом минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Станом на 7 годину ранку, 6 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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