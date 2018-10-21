Сегодня боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении

Ночью противник по направлению оккупированного Калиново почти полчаса из гранатометов различных типов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная.

Наши военные успешно погасили активность врага.

Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация вполне контролируемая украинским подразделениями.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 17 раз открывали огонь по позициям наших войск.