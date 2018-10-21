Сегодня боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 45016 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113357 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121386 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160608 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150238 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139260 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129738 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176352 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118220 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141750 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Сегодня боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении

Сегодня боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении

Киев  •  УНН

 • 8170 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В сутки, 21 октября, по состоянию на 9 утра зафиксовано один прицельный вражеский обстрел с применением пехотного вооружения на Луганском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ночью противник по направлению оккупированного Калиново почти полчаса из гранатометов различных типов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная.

Наши военные успешно погасили активность врага.

Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация вполне контролируемая украинским подразделениями.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 17 раз открывали огонь по позициям наших войск.

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