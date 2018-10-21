Сьогодні бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. За добу, 21 жовтня, станом на 9 ранку зафіксовано один прицільний ворожий обстріл із застосуванням піхотного озброєння на Луганському напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Вночі противник з напрямку окупованого Калинового майже півгодини з гранатометів різних типів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вів вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил в районі населеного пункту Попасна.
Наші військові успішно погасили активність ворога.
Втрат у лавах Об’єднаних сил від початку поточної доби немає, ситуація цілком контрольована українськими підрозділами.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.