Со следующего года тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии увеличится почти на 30%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила рост тарифов на услуги передачи и диспетчерского управления электроэнергией. В 2025 году тариф для пользователей системы увеличится на 29,8%. Об этом заявили во время заседания регулятора, передает УНН.

По результатам расчетов тариф на услуги по передаче электрической энергии для пользователей системы, кроме предприятий зеленой металлургии на 2025 год составит 686,23 грн/МВт-ч. - сказали во время заседания НКРЭКУ.

Ранее же, тариф на услуги по передаче электрической энергии для пользователей системы составлял 528,57 грн/МВт∙ч, а значит он вырос на 29,8%.

Для предприятий зеленой металлургии новый тариф составит 359,55 грн/Мвт-ч.

Также вырастут цены на диспетчерское управление НЭК Укрэнерго - до 98,97 грн/МВт-ч.

Заметим, что по предварительным расчетам эта сумма составляла 95,07 грн/МВт-ч что на 5,4% больше чем в 2024 году.

Временный руководитель НЭК Укрэнерго Алексей Брехт отреагировал на повышение цен так:

"Впервые за последние четыре года тариф на передачу экектроэнергии учитывает почти полный объем возложенных на компанию специальных обязанностей. Принятие этого тарифа обеспечит прекращение наращивания задолженности компании на рынке электрической энергии по предоставлению соответствующих услуг".

По его словам, из-за критического недофинансирования тарифов Укрэнерго недополучила около 60 млрд гривен, что повлекло задолженность в почти 40 млрд гривен.

Напомним

В Украине сохраняется необходимость рационально потреблять электроэнергию в течение дня, прогнозируется импорт электроэнергии из 5 соседних стран, энергетики восстановили электроснабжение для более 80 тысяч потребителей, сообщили в Минэнерго.