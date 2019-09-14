Снег в Карпатах возможен уже на следующей неделе - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Ближе к середине следующей недели в украинских Карпатах возможен мокрый снег, ночная температура воздуха там будет снижаться до 3 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, в понедельник, 16 сентября, местами в северной части, 17 сентября в центральных, восточных областях и на Прикарпатье ожидается небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 19-24°, в южных, 16 сентября местами и в центральных областях 25-28°, 17 сентября на севере и западе страны 15-20°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 16 сентября 12-17°, 17 сентября 9-14°.
Уже 18-19 сентября по Украине временами небольшой дождь, на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.
Температура ночью 6-12°, в западных, 19 сентября и в северных и центральных областях 3-9° тепла, 18 сентября в южной части 10-16°; днем 11-17°, в южной части, Донецкой и Луганской 18 сентября 18-24°, 19 сентября 14-20°.
Напомним, 15 сентября в Украине без осадков.