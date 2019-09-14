Сніг у Карпатах можливий вже наступного тижня - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Ближче до середини наступного тижня в українських Карпатах можливий мокрий сніг, нічна температура повітря там знижуватиметься до 3 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, у понеділок, 16 вересня, місцями у північній частині, 17 вересня у центральних, східних областях та на Прикарпатті очікується невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 19-24°, у південних, 16 вересня місцями і в центральних областях 25-28°, 17 вересня на півночі та заході країни 15-20°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 16 вересня 12-17°, 17 вересня 9-14°.
Вже 18-19 вересня по Україні часом невеликий дощ, на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг.
Температура вночі 6-12°, в західних, 19 вересня і в північних та центральних областях 3-9° тепла, 18 вересня у південній частині 10-16°; вдень 11-17°, у південній частині, на Донеччині й Луганщині 18 вересня 18-24°, 19 вересня 14-20°.
Нагадаємо, 15 вересня в Україні без опадів.