Смертельное нападение на гражданских в Нигере: что известно о трагедии
Киев • УНН
В результате вооруженного нападения на колонну гражданских лиц в Нигере погиб 21 человек. Инцидент произошел в приграничном регионе, где активно действуют террористические группировки.
В Нигере вооруженные люди открыли огонь по колонне гражданских лиц, в результате чего погибли 21 человек. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Приграничные районы Нигера, Мали и Буркина-Фасо уже длительное время находятся в состоянии повышенного напряжения. Эти территории часто становятся аренами столкновений между местными общинами и террористическими группировками, особенно теми, которые связаны с экстремистскими организациями, такими как Аль-Каида.
Аналитики считают, что постоянная нестабильность в регионе является следствием действий различных вооруженных групп, которые занимаются террористической деятельностью, грабежами и нападениями на местное население.
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